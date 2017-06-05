Капитан сборной Бельгии Азар сломал ногу на тренировке

Капитан сборной Бельгии по футболу Эден Азар получил перелом правой лодыжки на тренировке национальной команды. Об этом сообщается в Twitter «красных дьяволов».

Изначально говорилось о вывихе, но после повторного медобследования оказалось, что травма гораздо серьезнее. При каких обстоятельствах Азар получил повреждение — не сообщается. Предполагается, что футболист пропустит как минимум два месяца.

Из-за травмы хавбек не сыграет в двух ближайших матчах сборной Бельгии: товарищеской встрече с Чехией (5 июня, 21:45 по Москве) и квалификационном поединке ЧМ-2018 против Эстонии (9 июня). Кроме того, Азар пропустит начало подготовки к следующему сезону в составе лондонского «Челси», за который выступает с 2012 года.

В 43 поединках за британский клуб в этом сезоне Эден Азар забил 17 мячей и сделал семь результативных передач. В составе сборной Бельгии 26-летний хавбек провел 76 встреч, в которых отличился 17 раз.