Жириновский понадеялся собрать миллион либерал-демократов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский надеется, что число либерал-демократов в России к 2050 году достигнет миллиона. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 5 июня.

«Желательно в ближайшие 20-30 лет дойти до миллиона», — сказал политик на партийном совещании с участием актива региональных отделений, посвященном предстоящим выборам. На сегодняшний день в партии состоит 257 тысяч человек, уточнил он.

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По словам Жириновского, к выборам разного уровня либерал-демократы подготовили 36 тысяч кандидатов, из них 34 тысячи будут баллотироваться в муниципальные органы. Средний возраст кандидатов от ЛДПР — 40 лет, подчеркнул он.

26 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов поставил задачу в год столетия Октябрьской революции принять в партийные ряды 100 тысяч молодых людей.

В 2017 году единый день голосования пройдет 10 сентября. В шести регионах выберут состав региональных заксобраний, в 14 — руководителей субъектов, также состоятся выборы глав целого ряда городских администраций.