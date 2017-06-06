Дизайнер обуви Джанвито Росси распишется на подошвах своих поклонниц

На третьем этаже модного универмага ЦУМ открылся обновленный корнер обувного бренда класса люкс Gianvito Rossi. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага во вторник, 6 июня.

Новое пространство площадью 50 квадратных метров (это в два раза больше площади прежнего корнера) декорировано в традиционных для бренда бежевых тонах. В ассортименте представлены туфли-лодочки разных цветов, сандалии на высоком каблуке, украшенные кристаллами, и ботфорты из атласа.

К открытию нового пространства ЦУМ, а также петербургский универмаг ДЛТ посетит основатель и глава бренда, дизайнер обуви Джанвито Росси. Он презентует новую коллекцию и оставит автографы на подошвах туфель поклонниц марки, а также на скетчах своих популярных моделей. В ДЛТ встреча пройдет 6 июня, в ЦУМе — 8 июня.

Изображение: ЦУМ 1 /6

Джанвито Росси — сын итальянского дизайнера обуви Серджио Росси, основателя компании Sergio Rossi. Джанвито открыл в Милане собственную марку Gianvito Rossi, модели которой отличаются подчеркнутой женственностью. Монобрендовые магазины марки открыты в Париже, Лондоне, Гонконге, Нью-Йорке и Милане.