Президенту Литвы припомнили партбилет и комсомольскую молодость

Попытка президента Литвы Дали Грибаускайте обвинить Россию в наращивании военного потенциала в Калининградской области является заказом Запада, полагает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его слова приводит Национальная служба новостей (НСН) во вторник, 6 июня.

«Все, что мы делаем, мы делаем на своей территории, не создавая каких-то излишних подразделений: у нас есть Балтийский флот, береговая охрана, мы проводим плановые учения, которые определены Генштабом», — сказал российский сенатор.

В то же время Клинцевич указал, что в последнее время в прибалтийской стране наблюдается «социальный колапс»: число людей старшего поколения растет, а трудоспособная молодежь уезжает в Европу. Русофобская политика Грибаускайте, по его мнению, — единственный ресурс, который позволяет ей оставаться у власти.

«Президент Литвы, которую я хорошо знаю, была комсомольским работником с партийным билетом, безжалостным и бескомпромиссным», — рассказал он.

Ранее во вторник сообщалось, что Грибаускайте перед началом официального визита в Эстонию назвала главной угрозой для прибалтийских стран и Польши существование России и Белоруссии на востоке. «Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Белоруссии для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», — перечислила литовский президент.

5 июня стало известно, что литовские власти начали строительство защитного ограждения на границе с РФ. Сооружение длиной около 45 километров должно быть возведено до конца года.