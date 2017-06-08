Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились полмиллиона человек

Число верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца в столичном храме Христа Спасителя, превысило отметку в полмиллиона человек. Об этом рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

«Длина очереди достигает в среднем трех километров», — отметил он.

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За день в храм приходит от 18 до 48 тысяч человек. Чтобы попасть к мощам люди отстаивают около девяти часов.

Святыня будет доступна верующим до 12 июля. На следующий день мощи Николая Чудотворца, которые не покидали итальянского города Бари 930 лет, отвезут для поклонения христианам в Петербург. Там они пробудут до 28 июля.

30 мая глава синодального информационного отдела церкви Владимир Легойда назвал очередь к мощам святого Николая «маленьким подвигом». Для многих, по его словам, это паломничество станет первым шагом на пути к вере.

Мощи доставили в Москву 21 мая по договоренности патриарха Кирилла с папой Франциском. Она была достигнута по итогам встречи в Гаване в феврале 2016 года.