Янукович предложил отдать Донбассу свои «мифические миллиарды долларов»

Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил пожертвовать жителям Донбасса какие-либо средства, размещенные на его имя в банках за рубежом, если таковые будут обнаружены. Об этом в Facebook сообщил Юрий Кирасир, пресс-секретарь старшего сына Януковича — Александра.

Так он прокомментировал заявление о хранении в швейцарских банках активов бывшего украинского руководства, сделанное 7 июня на пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Швейцарии и Украины. «Регулярные упоминания представителями украинских властей фамилии Виктора Януковича о "мифических миллионах и миллиардах долларов", якобы принадлежащих экс-президенту, являются откровенной спекуляцией», — написал Кирасир.

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Пресс-секретарь подчеркнул, что у Януковича-старшего, который с февраля 2014-го находится в России, нет банковских счетов или активов в любой другой стране, кроме Украины.

В феврале 2016 года украинская Генпрокуратура признала, что Киеву не удалось вернуть ни одной копейки из активов Януковича. В ведомстве сообщили, что на основании судебных решений в 2015-м государству было возвращено всего около 300 тысяч гривен (на тот момент примерно 900 тысяч рублей, сейчас эта сумма эквивалентна 650 тысячам рублей). Причина, как пояснили в Генпрокуратуре, кроется в отсутствии обвинительных приговоров украинских судов по бывшим чиновникам.