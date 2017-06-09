Индию и Пакистан приняли в ШОС

Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали документ об окончательном принятии в ее состав Пакистана и Индии. Об этом говорится на сайте организации.

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Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил, что организация становится «центральной и связующей структурой в Евразии». «ШОС успешно прошла испытание временем, а принципы организации стали близки и понятны миллионам людей на планете», — резюмировал он.

7 июня помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Москва поддерживает также план вступления в ШОС Ирана.

Иран подал заявку на присоединение к организации в 2008 году. Однако раньше принять его ШОС было невозможно, поскольку Тегеран находился под санкциями ООН.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана были подписаны в июне 2016 года на саммите в Узбекистане.