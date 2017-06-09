«Рубин» объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера

Курбан Бердыев станет главным тренером казанского «Рубина». Со специалистом будет заключен долгосрочный контракт. Об этом сообщается на сайте клуба из столицы Татарстана.

«Рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в "Рубин". Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах», — рассказал президент команды Радик Шаймиев.

Финансовые подробности и сроки контракта не уточняются. В четверг, 8 июня, «Рубин» расторг соглашение с 47-летним испанским специалистом Хави Грасией, возглавлявшим казанцев с лета прошлого года. Под его руководством клуб занял девятое место в чемпионате России.

64-летний Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год, дважды выиграв с командой чемпионат России, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны. С декабря 2014-го специалист работал в «Ростове».