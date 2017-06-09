Бывший тренер «Зенита» возглавил «Интер»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил «Интер». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Контракт Спаллетти с черно-синими рассчитан на два года. 58-летний специалист будет представлен команде 14 июня, а первую тренировку проведет 3 июля.

Предыдущим местом работы Спаллетти была «Рома», с которой специалист занял второе место в серии А сезона-2016/17. «Интер» под руководством Стефано Пиоли финишировал седьмым.

В период с 2009 по 2014 год итальянец руководил санкт-петербургским «Зенитом», с которым дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.