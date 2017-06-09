ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ

Совет безопасности ООН опубликовал доклад Генерального секретаря об угрозе миру и безопасности со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Среди прочего была отмечена численность ее боевиков в Ираке и Сирии.

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По информации всемирной организации, в рядах террористов воюют от 12 до 20 тысяч боевиков, их число значительно сократилось за последние 16 месяцев. Также замедлился приток иностранных боевиков. В совбезе предполагают, что теперь основная угроза международной безопасности состоит в возвращении боевиков в свои страны и их перемещении из зоны конфликта в другие регионы.

В ООН отмечают, что финансирование ИГ находится на критическом уровне. Террористы по прежнему получают прибыль от незаконной продажи нефти и от вымогательств. Эксперты полагают, что самопровозглашенный халифат оперирует суммами в несколько десятков миллионов долларов ежемесячно. При этом в 2015 году доходы ИГ составляли до 500 миллионов долларов в месяц.

8 июня ИГ распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран. Послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам». Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.