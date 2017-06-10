На этапе хоккейного Евротура выступит сборная Канады

Сборные Канады и Швейцарии выступят на финском этапе Евротура — Кубке Карьяла — в сезоне-2017/18. Об этом сообщается на сайте Финской хоккейной ассоциации.

«Первоначально желание сыграть против традиционных участников Евротура выразила Канада. Поскольку Швейцария также захотела участвовать, мы сможем выстроить отличную программу турнира, интересную для зрителей. Из-за отказа НХЛ участвовать в ОИ-2018 значимость Кубка Карьяла для команд в этом году особенно высока», — заявил управляющий директор организации Матти Нурминен.

Традиционно в Евротуре участвуют четыре сборные — России, Финляндии, Швеции и Чехии. Россияне являются действующими победителями турнира.

Кубок Карьяла состоится с 8 по 12 ноября.