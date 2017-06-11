МВД опровергло сообщения о прорыве кратовского стрелка через оцепление

Сообщения о том, что кратовский стрелок Игорь Зенков сумел уйти в лесополосу через оцепление полиции, не соответствуют действительности. Об этом, как передает РИА Новости, в воскресенье, 11 июня, заявила глава пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«Территория домовладения была оцеплена, и были приняты все необходимые меры по недопущению новых жертв. Совместными усилиями сотрудников полиции и Росгвардии преступник был ликвидирован на территории своего участка. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, ему не удалось выйти за зону оцепления, где он был блокирован», — рассказала Петрова.

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Ранее, 10 июня, источник в правоохранительных структурах сообщил, что после прибытия на место происшествия полицейских и сотрудников Росгвардии Зенков сумел уйти в близлежащую лесополосу, где был через некоторое время обнаружен и застрелен.

Инцидент произошел в подмосковном поселке Кратово 10 июня. Зенков застрелил четырех человек, после чего на место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии, однако мужчина оказал им сопротивление, начав забрасывать силовиков гранатами (предположительно, самодельными). В ходе спецоперации, продлившейся около семи часов, Зенков был убит. По итогам один сотрудник Росгвардии получил ранения средней тяжести, еще трое ранены легко.

По сообщениям источника в правоохранительных органах, в личных вещах Зенкова была найдена предсмертная записка, в которой он жаловался отцу на плохие отношения с соседями.

Игорь Зенков, 1967 года рождения, — предположительно, бывший сотрудник МЧС. Имеются неподтвержденные сведения, что он увлекался раскопками на местах боевых действий, коллекционируя оружие.