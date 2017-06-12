Американский боксер оказался в коме после поражения нокаутом

Американский боксер Даниэль Франко, выступающий в полулегком весе, впал в кому после поражения нокаутом в бою с соотечественником Хосе Харо. Об этом сообщает Reuters.

«Врачи сказали, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение в вопросе его полного восстановления. Мы просим все боксерское сообщество молиться за него», — рассказал менеджер спортсмена Рэй Чапарро.

Поединок прошел в субботу, 10 июня, в США. В восьмом раунде Франко два раза побывал в нокдауне, а затем оказался в нокауте. Судья остановил встречу. Франко унесли с ринга на носилках, а затем доставили в больницу. Врачи провели операцию, чтобы избежать кровоизлияния в мозг. После хирургического вмешательства 25-летний боксер был помещен в медицинскую кому, в которой пребывает до сих пор.