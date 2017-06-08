Претендент на чемпионский пояс по версии WBO арестован за связи с русской мафией

Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) между грузином Автандилом Хурцидзе и британцем Билли Джо Сондерсом перенесен. Это произошло из-за ареста первого спортсмена по подозрению в связях с группировкой российского вора в законе Раждена Шулая, сообщает Boxing News со ссылкой на промоутера боя Фрэнка Уоррена.

Хурцидзе был в числе 33 членов группировки и связанных с ней людей, арестованных в четверг, 8 июня, в Нью-Йорке. Они обвиняются в рэкете, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия, хищении.

«При таких обстоятельства его бой с Сондерсом, запланированный на 8 июля, не может состоятся в назначенный день. Промоутер грузинского боксера Лу ДиБелла сообщил, что он не сможет приехать к этому моменту», — рассказал Уоррен. Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос о переносе поединка.

Сам Хурцидзе в свое аккаунте в Facebook написал, что произошедшее является большой ошибкой, а сам он ни в чем не виновен.

Грузинский спортсмен провел 37 поединков на профессиональном ринге, одержав победу в 33 из них (22 нокаутом). Также на счету 37-летнего боксера два поражения и две ничьи. 27-летний Сондерс выиграл 24 поединка из 24, в 12 случая отправив своего соперника в нокаут.