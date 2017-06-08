Спорт
 

Претендент на чемпионский пояс по версии WBO арестован за связи с русской мафией

Перейти в «Мою Ленту»
Автандил Хурцидзе
Автандил Хурцидзе

Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) между грузином Автандилом Хурцидзе и британцем Билли Джо Сондерсом перенесен. Это произошло из-за ареста первого спортсмена по подозрению в связях с группировкой российского вора в законе Раждена Шулая, сообщает Boxing News со ссылкой на промоутера боя Фрэнка Уоррена.

Хурцидзе был в числе 33 членов группировки и связанных с ней людей, арестованных в четверг, 8 июня, в Нью-Йорке. Они обвиняются в рэкете, мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия, хищении.

«При таких обстоятельства его бой с Сондерсом, запланированный на 8 июля, не может состоятся в назначенный день. Промоутер грузинского боксера Лу ДиБелла сообщил, что он не сможет приехать к этому моменту», — рассказал Уоррен. Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос о переносе поединка.

Сам Хурцидзе в свое аккаунте в Facebook написал, что произошедшее является большой ошибкой, а сам он ни в чем не виновен.

Грузинский спортсмен провел 37 поединков на профессиональном ринге, одержав победу в 33 из них (22 нокаутом). Также на счету 37-летнего боксера два поражения и две ничьи. 27-летний Сондерс выиграл 24 поединка из 24, в 12 случая отправив своего соперника в нокаут.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
World title challenger Avtandil Khurtsidze arrested in crime syndicate crackdown
В Нью-Йорке предъявлены обвинения членам группировки российского «вора в законе»
Головкин рассказал о планах после боя с Альваресом
Боксер Уорд пообещал надеть на Ковалева намордник
Последние новости
США заявили об ударе по правительственным силам Сирии и уничтожении беспилотника
СМИ узнали об уголовном деле против Кличко
Претендент на чемпионский пояс по версии WBO арестован за связи с русской мафией
Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились полмиллиона человек
Индекс Dow Jones обновил исторический максимум
Янукович предложил отдать Донбассу свои «мифические миллиарды долларов»
Петербургский мотоциклист потерял на дороге 12 миллионов рублей
Другие материалы рубрики
Спорт13:48Сегодня
Рой Лернер

«Я кричал как идиот»

Как английский фанат голыми руками остановил трех вооруженных террористов
19:02Сегодня

До финала «Ролан Гаррос» впервые добралась теннисистка из Латвии

17:01Сегодня

Роналду попал в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций-2017

07:12 4 июня

Около 600 фанатов «Ювентуса» пострадали в давке в Турине

Спорт13:50 7 июня

Межсезонные колебания

Переименование «Терека», революция в «Зените» и другие события летнего перерыва
17:53Сегодня

Месси купил отель за 30 миллионов евро

14:48Сегодня

«Рубин» расторг контракт с испанским тренером

12:3622 мая

Из-за поломки ворот на поле тульского «Арсенала» вылилось шесть тонн тосола

Спорт14:27 6 июня

Головы сложили в поле

Как футболисты умирали во время матчей
16:30Сегодня

Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта в Лондоне

14:31Сегодня

ЦСКА продлил контракты с проведшими в клубе 44 года на троих футболистами

09:2822 мая

Шарапова поднялась на 38 мест в рейтинге WTA

Россия
Андрей Кураев«А ты обязан целовать им волосатые руки»
Андрей Кураев о попах-растлителях, показной роскоши и сериале «Молодой папа»
Анна Федорова: Время милосердия
Кому нужны «списки политзаключенных»
«Шанс выжить есть только у грамотного пациента»
Из-за нехватки лекарств в регионах умирают люди
Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились полмиллиона человек
В Госдуме предложили выносить смертные приговоры с отсрочкой исполнения
Музей Исаакиевского собора расформировал отдел по взаимодействию с РПЦ
Петербургский мотоциклист потерял на дороге 12 миллионов рублей
Все материалы
Мир
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADIАтака на аятолл
Двойной теракт в Тегеране
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
США заявили об ударе по правительственным силам Сирии и уничтожении беспилотника
Коми заявил об отсутствии приказа Трампа закрыть расследование по России
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Все материалы
Бывший СССР
Андрей ПарубийВзяли членство в свои руки
Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО
Янукович предложил отдать Донбассу свои «мифические миллиарды долларов»
В Киеве предложили продать здание мэрии с аукциона
Российский посол напомнил Литве о долге в размере 72 миллиардов долларов
Порошенко заявил о нежелании стоять на коленях перед Россией
На Украине у бывшего налоговика изъяли 50 миллиардов долларов Зимбабве
В Киеве лось переплыл Днепр
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Реальный курс рубля вырос на пять процентов с начала года
Украина отменила госрегулирование цен на еду
Банк России поднял евро выше 64 рублей
Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения к 2020 году
Назван регион с самым большим числом мошенничеств в ОСАГО
Все материалы
Бизнес
Внедорожный сезон
Самые популярные кроссоверы российского рынка
«РусГидро» успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии БО-П05
«Именные» льготы
Технологичные производства и новые предприятия поддержат адресными мерами
Инвестпрограмма РЖД превысит полтриллиона
РЖД найдут способ избавиться от старых электричек
ВТБ подал иск к совладельцу «Юлмарта»
В РЖД задумались об инфраструктурной ипотеке
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
Похищенный сектантами из «Каула-Дхарма» маленький москвич найден в Белоруссии
В Абхазии задержали и передали России пятерых сторонников ИГ
Московский суд отправил пособников террористов в колонию
Отряд кораблей Балтфлота вышел в Северную Атлантику
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Пуск «Зенита» с «Морского старта»Це перемога
Украинский «Южмаш» в обход «Роскосмоса» возобновил производство ракет «Зенит»
Microsoft отправила журналистам скорпиона
В Дагестане создали боевых роботов
В Мексике раскопали стадион с останками принесенных в жертву игроков
Найдены останки древнейшего шляпочного гриба
Все материалы
Спорт
Рой Лернер«Я кричал как идиот»
Как английский фанат голыми руками остановил трех вооруженных террористов
До финала «Ролан Гаррос» впервые добралась теннисистка из Латвии
Претендент на чемпионский пояс по версии WBO арестован за связи с русской мафией
Роналду попал в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций-2017
Месси купил отель за 30 миллионов евро
«Рубин» расторг контракт с испанским тренером
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта в Лондоне
Все материалы
Культура
«Ему было наплевать, что возить: кокаин, оружие или почту»
Кто снял фильм «Сделано в Америке» о контрабандисте на службе картелей и ЦРУ
Кирилл Разлогов: Ад замаячил снова
Дело о пяти миллионах
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Эротические рисунки Пушкина покажут в Петербурге
Вдова Курта Кобейна напишет автобиографию по статьям из Википедии
Самые популярные хип-хоп-песни полувека смешали в одну
Фил Коллинз ударился лицом о стул
Все материалы
Интернет и СМИ
Москалям вход воспрещен
Кто стоит за новой соцсетью для украинцев
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Эпидемия зомби
Китайцы превращают компьютеры в послушные машины для зарабатывания денег
В Госдуме предложили отменить бесполезные ограничения для блогеров
Брэд Питт в роли метеоролога с улыбкой предрек конец света
В Госдуму внесен законопроект о запрете VPN и Tor
Советник президента по интернету разъяснил закон о запрете VPN и Tor
Все материалы
Ценности
«Стараться понравиться мужчине — это и есть быть женщиной»
Эдуардо Феррейра объяснил феминисткам пользу макияжа
Думай о хорошем
Что такое Cause marketing и как его использует индустрия моды
Купленное за 13 долларов кольцо продали на аукционе за 854 тысячи долларов
Стоптанные тапки Дэвида Боуи оценили в 1700 евро
Автору лучшего вопроса на прямой линии с Путиным подарят золотой телефон
Google составил энциклопедию истории моды
A. Lange & Sohne изменил цвет циферблата классического хронографа
Все материалы
Путешествия
Путешествие в Галикарнас
Турецкий Бодрум становится новым центром элитного туризма
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Сотрудница United Airlines напала на пассажирку из-за старинной скрипки
В Риме задержали снимавшего на смартфон нижнее белье туристок мужчину
Нападение акулы на пловца в США попало на видео
Авиакомпаниям дали 12 дней на решение проблем с задержками рейсов
Назван самый популярный в мире отель
Все материалы
Из жизни
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
Японец выпустил «лечебный» фотоальбом про котиков и женскую грудь
Приседания с собаками стали хитом среди любителей ЗОЖ
Таец погиб при попытке снять мешок денег с линии электропередачи
В МИД рассказали о почти бросившем курить Лаврове
Все материалы
Тест быстрейшего Audi Q5
Очень быстрый тест «горячего» Audi SQ5 нового поколения
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Ездим на быстрейшем кроссовере планеты
Карельский Нюрбургринг и самый быстрый кроссовер в мире – Bentley Bentayga
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
Jaguar сделал видимым звук 575-сильного купе F-Type
Subaru построила трековый вариант купе BRZ
Fiat 500 превратили в 350-сильный заднеприводный суперкар
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы