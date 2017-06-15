Врачи рассказали о состоянии попавшего в реанимацию перед поединком бойца ММА

Состояние российского бойца смешанного стиля Гоги Шаматавы, попавшего в реанимацию в день боя с бразильцем Реймисоном Бруно Соузой де Оливейрой, стабилизировалось. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Гога Шаматава находится в краевом центре грудной хирургии, с ним работают торакальные хирурги, его состояние стабилизировалось. Он в сознании, врачи подтвердили, что на текущий момент угрозы жизни уже нет. Предварительный диагноз пневмомедиастинум», — рассказал промоутер бойца Алексей Яценко.

Отмечается, что турнир Prime Selection 2017, в главном бою которого должны были встретиться Шаматава и Оливейра, отменен не будет. 15 июня в Краснодаре пройдут десять полуфинальных поединков.

Ранее 15 июня стало известно, что Шаматава госпитализирован в одну из краснодарских больниц с острой болью в грудной клетке. 25-летний россиянин одержал десять побед при трех поражениях в профессиональной карьере.