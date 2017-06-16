Мутко заговорил по-испански

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Вице-премьер, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на пресс-конференции в преддверии старта Кубка конфедераций, обращаясь к журналисту из Эквадора, сказал «мучас грациас».

Эта реплика стала частью ответа на вопрос представителя прессы, который дословно звучал так: «Исторически Латинская Америка всегда мало информации в Россия. Что сделать сейчас организации или государство Россия для промоция (продвижения) Латинская Америка. Это работа государства Россия или работа ФИФА?»

Имел ли журналист в виду недостаток информации о Латинской Америки в России или наоборот, неясно.

Мутко назвал вопрос хорошим. «Во-первых, вы уже эту работу делаете, и я вам признателен. Так что мучас грациас за эту работу. Что вы уже здесь, вы напишете, расскажете, что есть такая страна Россия, Петербург, что здесь Кубок конфедераций», — отметил бывший глава Минспорта.

Muchas gracias (читается: «мучас грасиас») — в переводе с испанского означает «большое спасибо».

На том же мероприятии зампред правительства говорил по-английски и признался, что зазубрил самоучитель, подаренный президентом Владимиром Путиным.