Чиновников «Укрзализныци» заподозрили в финансировании ДНР и ЛНР

Должностных лиц украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця» заподозрили в финансировании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Ряд коммерческих предприятий и должностных лиц публичного акционерного общества "Укрзализныця" организовали поставки продукции предприятий, расположенных в ЛНР/ДНР, для нужд ПАО "Укрзализныця", с выводом государственных средств путем оплаты через ряд фиктивных предприятий в бюджеты псевдореспублик», — говорится в заявлении.

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Уголовное дело возбуждено по статье «Финансирование терроризма» (официальный Киев считает самопровозглашенные республики террористическими организациями). В рамках расследования силовые органы одновременно провели 28 обысков жилья сотрудников и помещений предприятий.

В начале июня истек срок контракта руководителя «Укрзализныци», гражданина Польши Войцеха Бальчуна. Во время его руководства компанией в железнодорожной отрасли вспыхивали скандалы, в том числе и в связи с высокими тратами при закупке запчастей.

В марте грузовое железнодорожное сообщение между территориями ДНР и ЛНР и Украиной были полностью прекращено из-за блокады, устроенной украинскими националистами. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик. Из-за этого Украина живет в режиме чрезвычайного положения, вызванного дефицитом угля.

