Хулиган бросил в пристава камень и стал фигурантом уголовного дела

В Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, бросившего камень в судебного пристава. Об этом сообщается в пятницу, 16 июня, на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Как отмечается, ранее была проведена доследственная проверка информации, размещенной в СМИ. Выяснилось, что инцидент произошел 22 мая. 42-летнего жителя села Липин Бор должны были принудительно доставить в суд по административному делу о мелком хулиганстве. Для исполнения соответствующего постановления утром к его дому прибыл 48-летний судебный пристав. Подозреваемый же поднял с земли камень и бросил его приставу в голову. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Расследование продолжается.

В марте сообщалось, что в Екатеринбурге скончался судебный пристав, получивший серьезную травму после того, как в октябре 2016 года на него из окна дома упала бутылка.