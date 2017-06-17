Медведев распорядился построить паромы для связи с Калининградской областью

Кабинет министров утвердил план развития паромного сообщения с Калининградской областью. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства в субботу, 17 июня.

«Утвердить прилагаемый план обеспечения транспортной доступности Калининградской области, направленный на развитие паромного сообщения», — говорится в распоряжении главы кабмина.

В справке к документу поясняется, что в настоящее время грузы доставляются в регион в основном по железной дороге. Альтернативным маршрутом является паромная линия Усть-Луга – Балтийск, на которой «работают два устаревших железнодорожных парома».

Предложенный Минтрансом России план предполагает строительство трех новых паромов, что, по мнению ведомства, «позволит обеспечить перевозку линией Усть-Луга – Балтийск всего объема грузов для внутреннего потребления Калининградской области».

Отмечается, что трехлетний план будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и займов.