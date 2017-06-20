Nissan отзовет в России почти семь тысяч кроссоверов

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (официальный представитель Nissan в России) объявил о добровольной сервисной кампании, в ходе которой с рынка будет отозвано 6944 автомобиля Murano Z51. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Компания отзывает машины, произведенные с июня 2013 года по ноябрь 2016-го.

В сообщении отмечается, что выявленный дефект патрубка рулевого усилителя может привести к его повреждению, что в свою очередь спровоцирует утечку рабочей жидкости из системы усилителя.

«В наихудшем случае дальнейшая утечка жидкости не исключает риск возгорания в результате контакта рабочей жидкости с горячими деталями в моторном отсеке», — отмечается в сообщении Росстандарта.

Автовладельцы, машины которых подпадают под сервисную кампанию, могут обратиться в ближайший дилерский центр Nissan. На Nissan Murano Z51 будет заменен патрубок высокого давления рулевого усилителя. Ремонт проведут бесплатно для владельцев.

В феврале 2017 года Nissan отзывал в России более 33 тысяч автомобилей Qashqai из-за недостаточной жесткости подкрылок задней правой колесной арки. В компании поясняли, что потенциальный дефект может привести к утечке тормозной жидкости в одном из двух гидравлических контуров.

