Volkswagen отзовет 14 тысяч автомобилей Audi в России

«Фольксваген Груп Рус» отзывает модели Audi A4, A5, A6 и Q5, сообщает в понедельник, 15 мая, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В рамках сервисной кампании будут отремонтированы более 14 тысяч автомобилей.

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Проблемным узлом стала система охлаждения: посторонние частицы в антифризе могут привести к блокировке дополнительного насоса. Как следствие, основной насос охлаждающей жидкости может перегреваться во время работы двигателя из-за возросшей нагрузки. Все подлежащие отзыву машины были реализованы в России в период с 2012 по 2017 год.

Дилеры должны известить собственников неисправных автомобилей. Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно.

В сентябре 2015 года Volkswagen оказался в центре крупнейшего за всю историю концерна скандала. Выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей этой марки были оснащены специальным программным обеспечением, обманывающим измерительное оборудование во время тестов на соответствие экологическим стандартам.