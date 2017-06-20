Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика ВВС США

Российский истребитель Су-27 пролетел в пяти футах (полутора метрах) от разведывательного самолета Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает во вторник, 20 июня, Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

По информации телеканала, инцидент произошел 19 июня. При этом Су-27 во время сближения с RC-135 был оснащен вооружением.

По мнению источников, действия российского самолета «носили провокационный характер», полет был хаотичным, а сближение — небезопасным.

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Fox News пишет, что со 2 июня над Балтийском морем зафиксировано уже 35 случаев сближения между российскими и американскими самолетами, а также военными кораблями. При этом новый примечателен тем, что его сочли опасным.

6 июня истребитель МиГ-31 ПВО Северного флота перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет, совершавший полет вдоль российской границы с выключенным транспондером. В тот же день российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

В мае российский истребитель Су-27 дважды за неделю пролетел вблизи от самолета-разведчика США над Черным морем.