СМИ узнали о критике Счетной палатой исполнения программы по развитию Крыма

Счетная палата (СП) по результатам проверки раскритиковала исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на служебное письмо СП и источники в правительстве.

Так, аудиторы обнаружили низкий уровень освоения бюджета и отставание по строительству 180 объектов из 440. В 2015 году уровень освоения бюджетных средств составил 23,6 процента, в 2016 году — 63. Вместе с тем из внебюджетных источников привлечено 6 процентов в 2015-м и всего 2,6 процента в прошлом году.

Кроме того, они указали на отсутствие эффективной системы управления реализацией ФЦП. По подсчетам проверяющих, объем средств на финансовое обеспечение дирекции по управлению ФЦП (структуру возглавляет Андрей Никитченко) на 2016-2017 годы был не обоснован, а «ее руководство ежемесячно получало от 472 тысяч до 607 тысяч рублей в виде жалованья». «Обращают на себя внимание диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции», — отмечается в письме.

Также аудиторы СП указывают на то, что информационные системы Республики Крым (РК) и города Севастополя «не соответствуют единым требованиям к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Аудиторы делают акцент и на том, что Минэкономразвития не располагает полным объемом информации о заключении и исполнении контрактов в отношении строек и объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, заключенных с высшими органами исполнительной власти в Крыму и Севастополе.

Письмо с итогами проверки, по информации издания, председатель СП Татьяна Голикова направила вице-премьеру Дмитрию Козаку. Как указывают источники «Коммерсанта» в правительстве, Козак потребовал до 1 июля принять «исчерпывающие меры». В частности вице-премьер написал поручение с пометкой «вручить немедленно» министру экономического развития Максиму Орешкину, министру финансов Антону Силуанову, главе РК Сергею Аксенову и врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову.

ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» разработана, чтобы модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития России.

В декабре 2016 года правительство увеличило ее финансирование на 8,7 процента — до 769,5 миллиарда рублей (из федерального бюджета планировалось выделить 738,1 миллиарда рублей, из внебюджетных источников — 31,4 миллиарда рублей).