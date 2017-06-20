Крым ответил на критику Счетной палаты по поводу реализации ФЦП

Проблемы с освоением средств по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» существуют, однако «ничего криминального там нет». Об этом во вторник, 20 июня, заявил глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов, комментируя итоги аудита Счетной палаты (СП), передает РИА Новости.

«В середине 2016 года в программу вносились изменения (...). У нас там ничего криминального нет. Проблемы с освоением средств и дисциплиной подрядчиков есть, и мы эти вопросы не сглаживаем, более самокритично, чем мы, никто не работает. Мы точно все свои недоработки признаем публично, и в том числе в прямом эфире», — отметил Аксенов в ходе заседания правительства РК.

По мнению главы республики, если сравнить полуостров с другими субъектами, где реализовались подобные программы, то Крым ничем не отличается.

«Взгляд Счетной палаты должен быть, и наша задача — корректировать наши действия в этом плане. Финансовых глобальных нарушений нет, а с точки зрения работы и освоения средств подрядчиками и качества выполнения работ проблемы еще не решены. Это так и есть. Мы здесь ничего от людей не скрываем», — подчеркнул Аксенов.

Вместе с тем руководитель региона признался, что его «удивила информация о размере зарплат дирекции по управлению ФЦП».

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Ранее во вторник сообщалось, что СП по результатам проверки раскритиковала исполнение ФЦП по развитию полуострова. Так, аудиторы обнаружили низкий уровень освоения бюджета и отставание по строительству 180 объектов из 440.

Кроме того, они указали на отсутствие эффективной системы управления реализацией ФЦП. По подсчетам проверяющих, объем средств на финансовое обеспечение дирекции по управлению ФЦП (структуру возглавляет Андрей Никитченко) на 2016-2017 годы был не обоснован, а «ее руководство ежемесячно получало от 472 тысяч до 607 тысяч рублей в виде жалованья».

Письмо с итогами проверки председатель СП Татьяна Голикова направила вице-премьеру Дмитрию Козаку. Как указывают источники «Коммерсанта» в правительстве, Козак потребовал до 1 июля принять «исчерпывающие меры». В частности вице-премьер написал поручение с пометкой «вручить немедленно» министру экономического развития Максиму Орешкину, министру финансов Антону Силуанову, главе РК Сергею Аксенову и врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову.

ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» разработана, чтобы модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития России.

В декабре 2016 года правительство увеличило ее финансирование на 8,7 процента — до 769,5 миллиарда рублей.