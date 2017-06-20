СМИ сообщили об обысках в администрации Миасса

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и выемку документов в администрации города Миасс Челябинской области. Об этом во вторник, 20 июня, сообщило региональное агентство новостей NewsMiass.ru.

По данным издания, вооруженные люди в масках находятся в кабинете городского главы Геннадия Васькова. Вместе с силовиками в приемной присутствует руководитель аппарата администрации Николай Беляев.

В пресс-службе мэрии пока не владеют информацией и от комментариев отказываются. Градоначальник попросил журналистов не торопиться с выводами.

В апреле в администрации уже проходили обыски сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Тогда силовиков интересовала законность выделения земельных участков в Миасском округе, отмечает местное издание.