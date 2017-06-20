В ОП разъяснили идею о согласовании главредов региональных СМИ с властями

Предложение обязать губернаторов согласовывать главных редакторов государственных СМИ с региональными общественными палатами носит дискуссионный характер. Об этом заявил секретарь Общественной палаты России (ОП) Валерий Фадеев в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 20 июня.

«Это просто предложение на обсуждение. Задача заключается в том, как оторвать СМИ от местной власти. Во многих регионах СМИ не имеют возможности занимать более независимую позицию», — сказал он.

Фадеев не исключил, что реализация его идеи может привести и к негативным последствиям. Механизм, который обеспечит региональной прессе большую самостоятельность в выборе информационной повестки, необходимо «серьезно обсуждать», подчеркнул секретарь ОП. «Мы будем дальше думать о том, как это следует сделать», — отметил он.

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Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» сообщила, что новый секретарь ОП предложил подумать о «согласовании с общественными палатами назначения главных редакторов региональных и муниципальных СМИ».

Главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев возглавил Общественную палату шестого созыва 19 июня. На посту секретаря он сменил Вячеслава Бочарова, к которому перешли полномочия после назначения секретаря ОП Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии.

После вступления в должность Фадеев заявил, что ОП должна отстаивать свою позицию на федеральном уровне, в том числе на площадке Госдумы. В частности, по его словам, общественники могут активно участвовать в обсуждении законодательных инициатив на этапе нулевых чтений.

В конце мая Фадеев еще в качестве члена организации говорил, что ОП намерена помочь региональным властям выстроить конструктивный диалог с институтами гражданского общества.