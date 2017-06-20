В Госдуме назвали реальную цель США в Сирии после инцидента с Су-22

Нападение истребителя сил международной коалиции на самолет ВВС Сирии является актом агрессии, который исходит от ощущения американской стороны своей безнаказанности, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«США сегодня не идут на достаточные контакты для того, чтобы обезопасить правительственные войска Сирии и все те силы, которые борются с терроризмом. Вместо этого они идут по пути эскалации напряженности. Это показывает, что реальная цель нахождения там армии Соединенных Штатов и коалиции — показать свое присутствие, некую силу», — сказал парламентарий.

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По его мнению, Вашингтон рискует спровоцировать серьезный конфликт в ближневосточном регионе. «Все юридические принципы для того, чтобы армия САР нанесла ответный удар, есть, потому что это был агрессивный шаг в отношении суверенного государства. США должны осознать, что гегемония силы здесь не пройдет», — резюмировал Швыткин.

В воскресенье, 18 июня, Минобороны Сирии сообщило, что самолет международной коалиции во главе США уничтожил их Су-22, выполнявший боевые задачи против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

В коалиции подтвердили информацию и заявили, что защищали своих партнеров. Военный самолет якобы сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии».

В МИД России осудили действия американского командования. Минобороны прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Военные назвали действия американцев «циничным нарушением суверенитета Сирии» и «фактически военной агрессией».