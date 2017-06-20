В сети появился «предвыборный ролик» метящего в президенты России блогера

В сети появился «предвыборный ролик» якобы метящего в президенты России блогера Николая Соболева. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Молочный Коктейль Молотова» и за несколько часов набрало более 30 тысяч просмотров.

В ироничной пародии на предвыборный ролик кандидата в президенты Соболев представлен как спортсмен, писатель, музыкант и самая известная медиаперсона Санкт-Петербурга. Голос диктора в шутку предлагает россиянам поддержать блогера на выборах в 2024 году, аргументируя это тем, что «Соболев готов ответить за все свои слова любому, кто назовет его хейтером» и «всегда будет готов прийти на Versus Battle со своим оппонентом».

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«Соболева не интересует, что люди думают о нем, ведь его интересует, что люди думают о других. Он всегда готов спросить об это на улицах своего города. Николай Соболев — это победа будет не его, а народа», — с сарказмом отмечает голос ведущего в конце ролика.

Николай Соболев (более трех миллионов подписчиков) — в начале 2017 года был самым быстрорастущим блогером на всем YouTube. Прославился после прихода на выпуск ток-шоу «Пусть говорят», посвященный изнасилованной жительнице Ульяновска Диане Шурыгиной.