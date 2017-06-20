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В Европарламенте призвали ЕС приостановить переговоры с Турцией

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Комитет Европарламента по иностранным делам попросил ЕС официально приостановить переговоры по вступлению Турции в союз. Об этом говорится в ежегодном отчете комитета, передает во вторник, 20 июня, ТАСС.

«Учитывая результаты недавнего референдума в Турции и расширение президентских полномочий, комитет по иностранным делам призывает ЕК и национальные правительства ЕС официально приостановить без замедления переговоры о вступлении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений», — говорится в документе.

Члены комитета проголосовали за соответствующую резолюцию почти единогласно. На рассмотрение всего парламента документ будет вынесен на следующей пленарной сессии, в июле.

Ранее, в апреле, глава МВД федеральной земли Бавария Иоахим Херрманн потребовал прекратить переговоры о вступлении Анкары в ЕС, так как, по его мнению, при нынешнем президенте Реджепе Тайипе Эрдогане у Турции и содружества «нет общей перспективы».

В том же месяце Эрдоган заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по вступлению в Евросоюз. «Турция не может вступить в ЕС уже 54 года. Причина совершенно понятна: ЕС — это союз крестоносцев. Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать», — сказал он.

Референдум о поправках в 18 статей конституции прошел в Турции 16 апреля. Большинство проголосовавших поддержали изменения. В результате власть президента страны существенно расширилась, он получил право самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Кроме того, глава государства теперь может объявлять режим чрезвычайного положения и издавать указы, отменить которые можно только абсолютным большинством голосов в парламенте.

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