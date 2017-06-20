Вице-спикер Госдумы Толстой снимется в фильме Гордона

Телеведущий Александр Гордон снимет фильм «Дядя Саша». Об этом он рассказал во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино в министерстве культуры России, передает ТАСС во вторник, 20 июня.

Лента Гордона претендует на господдержку.

«Я в проекте выступаю как автор сценария, режиссер, исполнитель главной роли», — отметил телеведущий, который сыграет режиссера Александра Авербуха. В фильме также снимутся Василий Бархатов, Никита Ефремов, Серней Пускепалис и Ольга Яковлева.

«В роли депутата выступит вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а музыкант Борис Березовский сыграет знаменитого музыканта», — добавил Гордон. По его словам, название картины отсылает к пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня».

Съемки планируется начать 18 июля и закончить к концу августа. Гордон подчеркнул, что фильм будет адресован «широкому, но глубокому зрителю».