Моуринью обвинили в неуплате налогов

Прокуратура Мадрида обвинила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,3 миллиона евро, сообщает Reuters. Дело передано в суд.

Согласно заявлению прокуратуры, бывший наставник «Реала» не отчитался о своей прибыли в подоходных декларациях за 2011 и 2012 годы.

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В 2014 году тренер выплатил 1,15 миллиона евро штрафа налоговым органам Испании при урегулировании спора. Однако, как выяснилось, часть информации, представленной для разрешения вопроса, оказалась неверной.

Португалец работал в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год. В 2016-м он начал тренировать «Манчестер Юнайтед».

13 июня сообщалось, что испанская прокуратура завела дело в отношении нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду по обвинению в неуплате налогов на 16 миллионов евро.

В мае 2017 года Верховный суд Испании оставил в силе приговор форварду каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси и его отцу по делу об уклонении от уплаты налогов. В 2016 году их осудили на 21 месяц. Как считает следствие, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах.

В соответствии с испанским законодательством, тюремный срок, не превышающий двух лет, заменяется условным наказанием.