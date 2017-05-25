Моуринью рассказал о намерении тренировать еще 15 лет

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что намерен работать еще на протяжении 15 лет. Его слова в четверг, 25 мая, приводит BT Sport.

«В карьерном плане мне очень повезло. Я был участником испанских, итальянских, португальских, английских дерби, играл во всех финалах Кубков и боролся за трофеи. Это невероятный жизненный опыт. Если бы я завершил карьеру сегодня, то был бы доволен карьерой, но пройдено лишь полпути. Впереди еще 15 лет», — заявил Моуринью.

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Португалец добавил, что, по его мнению, он еще ничего не добился у руля «Манчестер Юнайтед». «Мэтт Басби и Алекс Фергюсон — две легенды, которые выиграли немало трофеев. Глядя на их достижения, я понимаю, что еще ничего не добился», — отметил 54-летний специалист.

24 мая «Манчестер Юнайтед» обыграл амстердамский «Аякс »в финале Лиги Европы и впервые в истории одержал победу в турнире. В следующем сезоне манкунианцы выступят в Лиге чемпионов, которую Моуринью дважды выигрывал в качестве главного тренера — с «Порту» и «Интером».