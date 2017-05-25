Тройной Жозе

Лига Европы УЕФА — второй по значимости клубный трофей Европы, а по зрелищности — зачастую первый. В этом году победила команда, которой это полагалось по статусу — «Манчестер Юнайтед». Этот трофей стал для подопечных Жозе Моуринью третьим в сезоне и превратил крайне неудачный сезон в хороший. Лучшие моменты финала, а также самые яркие и курьезные эпизоды всего турнира — в видеообзоре «Ленты.ру».

Финальный обзор

Финальная встреча состоялась в четверг вечером и завершилась победой МЮ над «Аяксом» со счетом 2:0, несмотря на значительное преимущество голландцев. Мячи, забитые в этом матче, не запомнятся как самые красивые, но войдут в историю из-за исключительной важности. Полю Погба в первом тайме помог рикошет, а Генрих Мхитарян сразу после перерыва изловчился и забил в падении. Его гол отбросил последние сомнения в исходе матча.

Видео: MATCHDAY CLUB / YouTube

Раздевалка

Футболисты МЮ праздновали победу громко. Видео из раздевалки «красных дьяволов» опубликовал полузащитник Джесси Лингард.

Видео: sports.ru

Беспорядки в Лионе

Четвертьфинальный матч между «Лионом» и турецким «Бешикташем» начался на полчаса позже из-за фанатских беспорядков. Игра вполне могла быть сорвана вовсе, но этого не случилось — во многом из-за вмешательства президента французского клуба Жана Мишеля Оляса. Он подошел к буйствующим фанатам и уговорил их успокоиться.

Видео: @championat / Twitter

Неудачный финт

Матч все же состоялся и, помимо прочего, запомнился курьезным эпизодом. На 84-й минуте при счете 1:1 защитник «Бешикташа» отдал мяч вратарю Фабрисио, и тот не справился с прессингом игроков «Лиона». Жереми Морель воспользовался замешательством голкипера и забил победный мяч. Ответная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу турков, но в серии пенальти точнее были французы.

Видео: @InsideGones / Twitter

Тяжелая травма Ибрагимовича

Один из самых драматичных моментов не только Лиги Европы, но и всего футбольного сезона, — травма Златана Ибрагимовича. Что особенно обидно, произошло это на последних секундах матча. Шведский гигант неудачно приземлился, и его колено выгнулось в обратную сторону. Ибрагимович повредил крестообразные связки колена, пропустит около девяти месяцев. В футболке какого клуба он выйдет на поле в следующий раз, пока неизвестно.

Видео: vedmek / YouTube

Гол, от которого все болельщики пришли в ужас

«Зенит» считался явным фаворитом противостояния с «Андерлехтом» и подтвердил бы свой статус, если бы не гол Исаака Телина на 90-й минуте ответного матча в Санкт-Петербурге. Россияне вели со счетом 3:0 и полностью контролировали игру, но точный удар шведа перечеркнул все. В прочем, «Зенит» в Бельгии сыграл очень блекло, проиграл 0:2, поэтому винить в раннем вылете из Лиги Европы может только себя.

Видео: RSC Anderlecht / YouTube

Милая беседа Моуринью и Калачева

Запомнилось общение Жозе Моуринью с капитаном «Ростова» Тимофеем Калачевым. Тренеру МЮ не понравилось, что белорус не позволил манкунианцам быстро ввести мяч в игру. Жозе и Тимофей обменялись парой нецензурных фраз, но после матча все уладили.

«Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я выразил радость по поводу того, что он не сыграет на "Олд Траффорд". Ну а во время игры мы просто сказали друг другу "заткнись"», — прокомментировал Моуринью после матча.

Видео: Ibra Sd / YouTube

Странный пенальти

В матче группового этапа между португальской «Брагой» и швейцарским «Сьоном» был назначен один из самых странных пенальти в сезоне. На повторе видно, что защитник просто выбил мяч в падении. Что там углядел рефери? Наверняка, он сам затруднится ответить на этот вопрос.

Видео: news.sportbox.ru

Гол рабоной Диего Перотти

Один из самых необычных мячей года забил полузащитник итальянской «Ромы» Диего Перотти. Аргентинец отличился на 82-й минуте матча 5-го тура группового этапа с «Викторией» (Плзень). Он выполнил латиноамериканский трюк рабона, и мяч неожиданно влетел в дальний угол чешских ворот. После его удара счет стал 3:1 в пользу римского клуба, а в итоге «волки» победили — 4:1 и обеспечили себе место в 1/16 финала Лиги Европы.