Тройной Жозе

Лига Европы УЕФА — второй по значимости клубный трофей Европы, а по зрелищности — зачастую первый. В этом году победила команда, которой это полагалось по статусу — «Манчестер Юнайтед». Этот трофей стал для подопечных Жозе Моуринью третьим в сезоне и превратил крайне неудачный сезон в хороший. Лучшие моменты финала, а также самые яркие и курьезные эпизоды всего турнира — в видеообзоре «Ленты.ру».
Финальный обзор
Финальная встреча состоялась в четверг вечером и завершилась победой МЮ над «Аяксом» со счетом 2:0, несмотря на значительное преимущество голландцев. Мячи, забитые в этом матче, не запомнятся как самые красивые, но войдут в историю из-за исключительной важности. Полю Погба в первом тайме помог рикошет, а Генрих Мхитарян сразу после перерыва изловчился и забил в падении. Его гол отбросил последние сомнения в исходе матча.
Раздевалка
Футболисты МЮ праздновали победу громко. Видео из раздевалки «красных дьяволов» опубликовал полузащитник Джесси Лингард.
Беспорядки в Лионе
Четвертьфинальный матч между «Лионом» и турецким «Бешикташем» начался на полчаса позже из-за фанатских беспорядков. Игра вполне могла быть сорвана вовсе, но этого не случилось — во многом из-за вмешательства президента французского клуба Жана Мишеля Оляса. Он подошел к буйствующим фанатам и уговорил их успокоиться.
Неудачный финт
Матч все же состоялся и, помимо прочего, запомнился курьезным эпизодом. На 84-й минуте при счете 1:1 защитник «Бешикташа» отдал мяч вратарю Фабрисио, и тот не справился с прессингом игроков «Лиона». Жереми Морель воспользовался замешательством голкипера и забил победный мяч. Ответная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу турков, но в серии пенальти точнее были французы.
Тяжелая травма Ибрагимовича
Один из самых драматичных моментов не только Лиги Европы, но и всего футбольного сезона, — травма Златана Ибрагимовича. Что особенно обидно, произошло это на последних секундах матча. Шведский гигант неудачно приземлился, и его колено выгнулось в обратную сторону. Ибрагимович повредил крестообразные связки колена, пропустит около девяти месяцев. В футболке какого клуба он выйдет на поле в следующий раз, пока неизвестно.
Гол, от которого все болельщики пришли в ужас
«Зенит» считался явным фаворитом противостояния с «Андерлехтом» и подтвердил бы свой статус, если бы не гол Исаака Телина на 90-й минуте ответного матча в Санкт-Петербурге. Россияне вели со счетом 3:0 и полностью контролировали игру, но точный удар шведа перечеркнул все. В прочем, «Зенит» в Бельгии сыграл очень блекло, проиграл 0:2, поэтому винить в раннем вылете из Лиги Европы может только себя.
Милая беседа Моуринью и Калачева
Запомнилось общение Жозе Моуринью с капитаном «Ростова» Тимофеем Калачевым. Тренеру МЮ не понравилось, что белорус не позволил манкунианцам быстро ввести мяч в игру. Жозе и Тимофей обменялись парой нецензурных фраз, но после матча все уладили.
«Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я выразил радость по поводу того, что он не сыграет на "Олд Траффорд". Ну а во время игры мы просто сказали друг другу "заткнись"», — прокомментировал Моуринью после матча.
Странный пенальти
В матче группового этапа между португальской «Брагой» и швейцарским «Сьоном» был назначен один из самых странных пенальти в сезоне. На повторе видно, что защитник просто выбил мяч в падении. Что там углядел рефери? Наверняка, он сам затруднится ответить на этот вопрос.
Гол рабоной Диего Перотти
Один из самых необычных мячей года забил полузащитник итальянской «Ромы» Диего Перотти. Аргентинец отличился на 82-й минуте матча 5-го тура группового этапа с «Викторией» (Плзень). Он выполнил латиноамериканский трюк рабона, и мяч неожиданно влетел в дальний угол чешских ворот. После его удара счет стал 3:1 в пользу римского клуба, а в итоге «волки» победили — 4:1 и обеспечили себе место в 1/16 финала Лиги Европы.