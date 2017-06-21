Русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате

Американское министерство внутренней безопасности объявило, что хакеры из России пытались взломать системы подсчета голосов на выборах президента в 21 штате США. Об этом сообщает Reuters.
Как рассказала представителям сенатского комитета по разведке заместитель помощника секретаря по кибербезопасности МВБ Жанет Манфра, «русские хакеры» своей цели не достигли: нет никаких свидетельств неверного подсчета голосов. О каких именно штатах идет речь, Манфра сообщить отказалась, что вызвало резкое недовольство сенаторов.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Американские спецслужбы охарактеризовали эти действия как широкомасштабную операцию, призванную помочь Дональду Трампу победить в борьбе за пост президента и очернить его соперника, представительницу демократов Хиллари Клинтон. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.