Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 мая, подписал указ, направленный на укрепление кибербезопасности федерального правительства и защиту критической инфраструктуры страны от кибератак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Как отмечает агентство, указ подписан на фоне разворачивающейся в американском обществе дискуссии по поводу возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года, когда хакеры якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете. Американские спецслужбы ранее охарактеризовали эти действия как широкомасштабную операцию, призванную помочь Трампу победить в борьбе за пост президента и очернить его соперника, представительницу демократов Хиллари Клинтон.

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В то же время, как заявил на брифинге советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт, указ Трампа о мерах в области кибербезопасности связан не с действиями России, а с потребностями США. По словам Боссерта, документ отвечает давно назревшим потребностям политики сдерживания в киберпространстве, и Россия — не единственный противник США в интернете.

«Русские — не единственные, кто ведет себя в интернете негативно. Русские, китайцы, иранцы, другие страны мотивированы к тому, чтобы использовать кибервозможности США, чтобы атаковать наш народ, наше правительство и его данные», — приводит РИА Новости слова Боссерта.

«Этот указ мотивирован не Россией, он мотивирован США», — подчеркнул советник.

Незадолго до выборов президента США сайт WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов, объединенных под общим названием «письма Подесты». Джон Подеста возглавлял избирательную кампанию Клинтон. Первая часть материалов была опубликована 7 октября, последняя — 31 октября. В распространении этой информации кандидат от демократов обвинила Россию. Москва все обвинения отрицает.