Эксперт раскрыл секреты общения террористов «Исламского государства»

Члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» перевели практически всю коммуникацию в мессенджер Telegram из-за его анонимности и доступности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по межнациональным отношениям и автор книги «Противодействие террористической пропаганде» Максим Григорьев.

По его словам, террористы используют анонимные каналы в Telegram для пропаганды, общения и распространения агитационных материалов, в том числе новостей, фото и видео. Кроме того, через мессенджер осуществляется вербовка сторонников и координация их действий на местах.

«Но самое главное, Telegram упрощает сам выход на контакт с террористами. Достаточно найти канал, подписаться на него и отправить сообщение администраторам. Более того, когда наши эксперты подписались на некоторые каналы, им сразу написали джихадисты из Сирии и Ирака», — отметил Григорьев.

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Он также подчеркнул, что с проблемой поможет справиться прошедший первое чтение в Госдуме законопроект, запрещающий анонимное использование мессенджеров. «Это очень правильная и необходимая для обеспечения безопасности инициатива. Большинство людей наверняка ее поддерживают», — подытожил Григорьев.

Законопроект, запрещающий мессенджерам работать с не идентифицированными пользователями, был внесен в Госдуму в конце мая. Устанавливать их личность предлагается по номеру мобильного телефона и соглашению с операторами связи.