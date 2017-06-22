Думский комитет поддержал штрафы за брань в семье

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал коллегам принять законопроект, ужесточающий административную ответственность за мелкое хулиганство. Предлагается, в частности, ввести наказание за нецензурную брань в семье, сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки в КоАП в 2014 году внесла на рассмотрение группа депутатов фракции «Единая Россия». Согласно документу, в качестве мелкого хулиганства должны рассматриваться оскорбительные приставания, брань и другие действия, нарушающие порядок, совершенные не только в общественных местах.

По мнению авторов законопроекта, его цель — устранить правовой пробел, затрудняющий привлечение к ответственности за нарушения порядка и спокойствия граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях. Отмечается, что речь идет в том числе о брани в ходе семейно-бытовых конфликтов.

Наказывать за мелкое хулиганство предлагается штрафом в размере до двух тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток либо обязательными работами на срок до 40 часов. Повторные нарушения будут караться штрафами до пяти тысяч рублей, административным арестом на срок до 15 суток или обязательными работами на срок до 80 часов.