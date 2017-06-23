Наука и техника
 

Американцы стали запасаться смертоносным оружием

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Ученые из США выяснили, что американцы стали покупать больше оружия, предназначенного для самообороны, чем использующегося для охоты или спорта. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Preventive Medicine, кратко о нем сообщает EurekAlert!.

Авторы предлагают рассматривать насилие с применением огнестрельного оружия не с позиции исключительно уголовного правосудия, а с точки зрения общественного здравоохранения. Эксперты считают необходимым выявить тенденции, которые помогут сократить происшествия подобного рода. В частности, они хотят определить, способствует ли продвижение производителями оружия на рынке росту спроса на него среди населения.

Специалисты подсчитали, что в период с 1990 по 2005 годы для реализации на внутреннем рынке США ежегодно выпускалось от трех до пяти миллионов экземпляров огнестрельного оружия. В последующие годы его производство резко увеличилось и достигло пика в 2013 году (10,3 миллиона штук). Большая часть произведенного в 2013 году оружия пришлась на пистолеты и винтовки.

Специалисты отмечают, что в среднем каждый год жертвами или пострадавшими в результате применения огнестрельного оружия становятся около 100 тысяч американцев. При этом проведенное учеными исследование указывает на то, что в настоящее время все больше граждан США рассматривают оружие как средство самообороны, а не инструмент для увлечения.

Ученые опирались на данные Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США за 1990-2015 годы, а также соответствующие сведения за 1990-2014 годы, имеющиеся в распоряжении ФБР.

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