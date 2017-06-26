Пентагон захотел легализовать свои тайные операции через ООН

США выступают за включение региональных филиалов экстремистских группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в России) в список террористических организаций ООН. Об этом рассказали высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах, сообщают «Известия».

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«Резко против этого выступает, в частности, Египет, который борется с "Аль-Каидой" на Синайском полуострове. В Каире считают, что включение регионального отделения группировки в международный список будет означать признание неспособности властей страны справиться с угрозой самостоятельно», — отметил источник издания.

Он также добавил, что скептически к идее относятся и в России, поскольку группы террористов, аффилированные с «Аль-Каидой» или «Исламским государством», как правило, немногочисленны и власти в состоянии справиться с ними самостоятельно.

В случае принятия данного предложения Вашингтон, в соответствии с американским законодательством, получит возможность инициировать специальные операции на территории иностранных государств. В настоящее время американские военные имеют право проводить различные акции против террористических группировок, если они признаны таковыми ООН.