В мировой рейтинг университетов впервые попали 12 российских университетов

В Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) за 2017 год впервые вошли сразу 12 вузов из России. Об этом сообщает РИА Новости.
В ARWU попали Московский, Санкт-Петербургский, Томский и Новосибирский государственные университеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.
Всего в рейтинге за 2017 год представлены 1409 вузов мира. В нем лучшие учебные заведения определены на основе пяти критериев: продуктивность научной деятельности; нормализованный по тематическим категориям индекс цитирования; международное сотрудничество; число материалов, опубликованных учебным заведением в лучших журналах; наличие научных наград и премий международного уровня.