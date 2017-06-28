В мировой рейтинг университетов впервые попали 12 российских университетов

В Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) за 2017 год впервые вошли сразу 12 вузов из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Где учиться на космонавта Какие изменения ждут абитуриентов МГУ 2017 года

В ARWU попали Московский, Санкт-Петербургский, Томский и Новосибирский государственные университеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Всего в рейтинге за 2017 год представлены 1409 вузов мира. В нем лучшие учебные заведения определены на основе пяти критериев: продуктивность научной деятельности; нормализованный по тематическим категориям индекс цитирования; международное сотрудничество; число материалов, опубликованных учебным заведением в лучших журналах; наличие научных наград и премий международного уровня.