В Bellator оценили возможность реванша между Емельяненко и Митрионом

Президент Bellator Скотт Кокер оценил возможность проведения реванша между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Его слова приводят «Известия» в среду, 28 июня.

«Желание Федора провести реванш мне понятно. Однако не думаю, что в этом поединке есть необходимость. У нас в тяжелом весе есть еще много сильных ребят, с которыми Емельяненко мог бы встретиться на ринге», — заявил Кокер.

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Глава промоушена выразил сожаление, что 40-летний Емельяненко начал карьеру в Bellator с поражения. При этом Кокер отметил, что спортсмен оправдал все возложенные на него финансовые ожидания.

В ночь на 25 июня Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде. Бойцы послали друг друга в обоюдный нокдаун, но американец поднялся быстрее и добил соперника. Это поражение стало для россиянина пятым в карьере. Еще 36 боев он выиграл. Один был признан несостоявшимся. После поединка Емельяненко выразил желание провести реванш.

Bellator — американская спортивная организация, базирующаяся в Ньюпорт-Бич и проводящая состязания по смешанным единоборствам.