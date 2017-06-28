Банк России резко поднял курс евро

Официальный курс евро, установленный Банком России на 29 июня, составляет 67,69 рубля. Он повышен на 1,73 рубля. Доллар при этом оценен в 59,54 рубля (плюс 66 копеек). Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора.

На Московской бирже единая европейская валюта в 13:20 мск торговалась на уровне 67,68 рубля (прибавила 1,17 рубля), американская — 59,54 рубля (выросла на 5 копеек). Нефть эталонного сорта Brent на лондонской бирже ICE стоила 46,62 доллара за баррель, она подешевела на 0,06 процента.

Ранее, 20 июня, курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с декабря 2016 года.

Также в июне министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что решение ФРС США о повышении ставки должно снизить приток спекулятивного капитала на российский рынок. Это, в свою очередь, должно повлечь некоторое ослабление рубля.