Официальный доллар упал ниже 59 рублей

Банк России понизил официальный курс доллара на 28 июня на 12 копеек, до 58,88 рублей. Курс евро при этом снижен на 13 копеек, до 65,96 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже американская валюта в 13:35 мск торговалась около отметки 58,95 рубля, что на 17 копеек выше уровня предыдущего закрытия, единая европейская — 66,31 рубля (плюс четыре копейки).

Российская валюта дешевеет, несмотря на рост нефтяных котировок: нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась в цене на 1,13 процента, до 46,55 доллара за баррель.

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По данным ЦБ, большинство российских компаний, включая экспортеров, заинтересованы в укреплении курса рубля. Сильнее всех от этого выигрывают текстильное и швейное производство, производство машин оборудования и электрооборудования.

21 июня курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с начала февраля 2017 года. Днем ранее евро вырос до 66 рублей впервые с декабря 2016 года.