Путин рассказал о попытках спецслужб повлиять на внутренние дела России

Иностранные спецслужбы пытаются вмешиваться во внутренние процессы в России, заявил президент Владимир Путин в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР), куда он прибыл поздравить офицеров с 95-летием нелегальной разведки, передает РИА Новости в среду, 28 июня.

«Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что эффективная работа всех российских спецслужб и, в частности, СВР является одной из важнейших гарантий «суверенного развития, безопасности и стабильности России». «Будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, ее технические, оперативные возможности, опираться на опытных профессионалов, готовить молодые кадры», — добавил он.

26 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила президенту об усилении влияния иностранных государств на внутренние процессы в России.

14 июня в верхней палате парламента была создана временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Москвы.

В начале месяца в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин заявил, что западные страны позволяют себе «абсолютно бесцеремонное» вмешательство в российскую политику.