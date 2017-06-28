«Почта России» раскрыла схему по вбросу «серой почты» на вокзалах и в аэропорту

«Почта России» передала в правоохранительные органы материалы по итогам проведенной операции по выявлению мошеннической схемы с «серой почтой». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе госкомпании.

В частности, там отметили, что была выявлена и пресечена мошенническая схема, по которой в почтовую сеть поступали «сотни тысяч неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений». «Ущерб, причиненный государству, составил сотни миллионов рублей. Все материалы по данным фактам передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», — сообщили в «Почте России».

Как показало расследование, вброс «серой почты» осуществляло ООО «Экспресс», являющееся крупным консолидатором (посредник между отправителями и «Почтой России») . Кроме того, под подозрением находятся состоявшие в сговоре с компанией «Экспресс» должностные лица при железнодорожных почтамтах на Казанском и Ярославском вокзалах Москвы, а также и авиационного отделения перевозки почты аэропорта Шереметьево.

В сообщении госкомпании говорится, что благодаря внедрению в процесс обработки почтовой корреспонденции современных IT-систем в и тщательного анализа поступающих данных о количестве и маршрутах доставки отправлений удалось выявить «значительные объемы неучтенных дубликатов почтовых емкостей (контейнеров) с "серой почтой"».

«На всех изъятых отправлениях имеется оттиск принадлежащей ООО "Экспресс" франкировальной машины устаревшей модели, которая не передает данные на централизованные серверы "Почты России"», — подчеркнули на предприятии.

Отмечается также, что договорные отношения с компанией-консолидатором прекращены. «Почта России» намерена настаивать на отзыве у «Экспресса» лицензии на использование франкировальной машины.

«Почта России» в декабре 2016 года запустила перевозки на собственных самолетах Ту-204, которые назвали в честь Петра I и Екатерины II. В настоящее время выполняются рейсы по России, затем воздушные суда будут летать также в страны Восточной Азии.