В Госдуме разглядели начало конца русофобских настроений в ПАСЕ

Решение Парламентской ассамблеи ОБСЕ создать спецкомитет по противодействию терроризму, о необходимости которого неоднократно говорила Москва, свидетельствует о начале конца русофобских настроений в организации. Такую точку зрения высказал зампредседателя Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой, передает в среду, 5 июля, «Парламентская газета».

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«Мы начинаем преодолевать русофобию, на протяжении нескольких лет набиравшую темп в европейских организациях, которая обрекала любое предложение России на провал. Поддержка нашей инициативы — это признак начала конца этой затянувшейся тенденции», — заявил Толстой.

В связи с этим он также выразил надежду на конструктивную работу вместе с коллегами из США и парламентариями европейских стран.

Спикер ассамблеи Кристин Муттонен в ходе заседания предложила создать спецкомитет по борьбе с терроризмом ранее в среду. По ее мнению, это позволит ПАСЕ заняться практической деятельностью по противодействию террористическим организациям, а также стать платформой для выработки соответствующих политических решений. Инициатива Муттонен была поддержана участниками мероприятия единогласно.

В начале июня с призывом о создании комитета в ПА ОБСЕ, который будет курировать вопросы борьбы с терроризмом, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Белград.