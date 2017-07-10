Китайский клон iPhone 8 показали на видео

Видео: EverythingApplePro / YouTube

Автор YouTube-канала EverythingApplePro опубликовал видео с тестированием китайского клона iPhone 8. Цена смартфона составила 100 долларов. Он работает на Android 6 с предустановленным лаунчером, в котором полностью скопирован интерфейс iOS.

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Блогер сравнил китайский аппарат с макетом iPhone 8, который был сделан на основе последних слухов о смартфоне. Он также провел разборку смартфона, в результате чего выяснилось, что устройство имеет всего одну камеру, а на месте второй установлена заглушка.

Новый iPhone будет представлен осенью на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также у него может быть беспроводная зарядка.