Госдеп подтвердил предстоящую встречу Шеннона и Рябкова

Замгоссекретаря США Томас Шеннон проведет переговоры с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым 17 июля в Вашингтоне. Об этом во вторник, 11 июля, на брифинге для журналистов заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает Reuters.

По ее словам, Шэннон «тщательно готовится к этой встрече и ищет сферы для обсуждения».

Подготовка встречи обсуждалась 3 июня в ходе беседы Шэннона с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Предположительно, одной из тем для разговора станет арест российской дипсобственнности в США в декабре 2016 года.

21 июня Рябков заявил, что Москва отказывается от двусторонних консультаций с Вашингтоном по проблемам в отношениях после расширения американских санкций. «Обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается», — пояснил тогда дипломат.

20 июня американский Минфин расширил санкционный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». В частности, ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, а также на граждан, связанных с клубом байкеров «Ночные волки».