Росгвардия предложила лишать осужденных по тяжким статьям права на оружие

Росгвардия предложила лишать права на владение оружием граждан, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также осужденных по некоторым статьям. Об этом заявил начальник профильного главка Росгвардии Леонид Веденов, сообщает РИА Новости.

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«Ввести запрет на владение оружием гражданами РФ, осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также совершившими преступления в состоянии алкогольного опьянения, — это первая норма, над которой мы сейчас работаем. И свои предложения, сформировав, будем вносить в правительство», — сказал он.

Отмечается, что инициатива возникла после того, как 3 июня пьяный мужчина убил девять человек в поселке Редкино под Тверью. Сергей Егоров распивал спиртное с компанией дачников, когда между ними возник конфликт якобы из-за того, что присутствовавшие во время застолья не поверили воспоминаниям Егорова о службе в ВДВ. После этого он сходил за охотничьим карабином и застрелил девятерых. По некоторым данным, перед расправой он выпил почти два литра водки. В ходе очной ставки Егоров признал вину.