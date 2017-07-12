Завершено следствие по делу об обрушении подъезда в Кемеровской области

Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко направил в суд уголовное дело об обрушении дома в Междуреченске. Об этом в среду, 12 июля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель облпрокуратуры Елена Тушкевич.

Она уточнила, что обвинения по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба» (часть 3 статьи 216 УК РФ) предъявлено 57-летнему предпринимателю и трем нанятым им работникам.

По версии следственных органов, в мае 2016 года собственник нежилого помещения (магазина) на первом этаже жилого доме на Весенней улице города Междуреченск, нанял для капитального ремонта части фасадной стены дома трех людей, не имевших специального строительного образования и не прошедших соответствующую подготовку. Они производили несогласованные строительные работы по капитальному ремонту кладки простенка дома, при этом сбив штукатурку и разобрав часть кирпичной стены.

«В результате изменения (уменьшения) геометрических размеров сечения простенка нагрузка, действующая на него, превысила его несущую способность. Это привело к тому, что 31 мая 2016 года около 17 часов 20 минут произошло обрушение части стены дома. На месте происшествия погибли два человека. По данным следствия, размер ущерба составил 85 миллионов 467 тысяч рублей», — рассказала Елена Тушкевич.

Все обвиняемые находятся под стражей.